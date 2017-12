Novo portal de compras tem grande projeto Para ajudar a popularizar o comércio eletrônico no Brasil e apoiando-se nos bons resultados do Bradesco-Net Comércio Eletrônico, a Scopus.com, uma empresa Bradespar, está lançando o ShopFácil, o maior portal de comércio eletrônico para o consumidor do Brasil. O portal recebeu investimentos de cerca de R$ 10 milhões por meio da Bradespar e já nasce com 1.189 lojas conveniadas. Para garantir o sucesso do empreendimento, já foram firmadas algumas parcerias com empresas como Correios, Intecom e Metropolitan. Haverá também um serviço especializado de acompanhamento às lojas, chamado Assessoria de Varejo Virtual (AVV), que vai oferecer todo tipo de acompanhamento. O objetivo é manter os índices de qualidade. O portal terá um serviço de busca em que os produtos podem ser localizados por nome, tipo e categoria e com todas as lojas em que o item procurado está disponível, relacionando preços e regiões em que a loja atende. Também há, diariamente, a apresentação das melhores ofertas das lojas e cartões de crédito e de compras. E-mail e acesso gratuitos O portal também vai oferecer e-mail e acesso gratuitos. A partir de parcerias já firmadas com a Brasil Telecom, CTBC, Telefonica e Telemar, os consumidores de mais de 300 cidades espalhadas por todo o território nacional poderão acessar o ShopFácil ao custo do impulso local. Um outro serviço, curioso, é a Universidade da Compra, em que o consumidor tem à disposição um treinamento para aprender a ser um comprador virtual. Cada pessoa que se cadastrar ganha e-mail e dez horas mensais de navegação. Nos meses de novembro e dezembro, em função do lançamento do ShopFácil e do período de festas, serão 15 horas. Os correntistas do Bradesco, BCN e Baneb podem expandir esse crédito para 100 horas mensais e ainda estender o benefício para mais três pessoas de seu relacionamento, em função dos programas de cada banco.