Novo prazo de licenciamento em SP O prazo de licenciamento de veículos no Estado de São Paulo para carros com placa final 1 foi estendido pelo Detran até 31 de maio. Mas o calendário oficial para veículos com placa final 2 permanece inalterado, até o final de maio. A taxa de licenciamento é R$ 10,20 e a do seguro obrigatório, R$ 51,62. Neste ano, o serviço eletrônico está sendo prestado pelos bancos BancoCidade, Banespa, BCN, Bradesco, Itaú, Nossa Caixa, Unibanco e pelos terminais do Banco24Horas.