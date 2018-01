Novo prazo para entrega de relatório de contribuições sociais A Receita Federal informou hoje que foi adiado para 29 de julho o prazo para a entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) referente ao primeiro trimestre deste ano. O prazo para a apresentação deste documento venceria amanhã. O adiamento foi determinado pela instrução normativa 540 publicada no Diário Oficial de hoje. Conforme a Receita, para os demais períodos, o demonstrativo deve ser entregue até o último dia útil do mês seguinte ao término do trimestre. Isto significa que o prazo para a apresentação dos documentos relativos ao primeiro e segundo trimestres de 2005 termina em 29 de julho. Estão obrigadas apresentar o Dacon as empresas que apuram a contribuição para o Pis/Pasep e Cofins, nos regimes cumulativos e não-cumulativos. A multa pelo atraso na entrega do documento é de 2% ao mês ou fração, limitada a 20% do valor devido. Conforme a Receita Federal, o programa de preenchimento do demonstrativo estará disponível na internet (www.receita.fazenda.gov.br) a partir da primeira quinzena do mês que vem.