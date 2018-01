Novo presidente da Abinee assume com críticas a Lula O empresário Ruy de Salles Cunha assumiu nesta segunda-feira a presidência da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) com um discurso cheio de críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com ele, o governo ainda não "encontrou capacidade administrativa eficaz para realizar seus projetos, e sua liderança tem sido confusa e tardia." O empresário cobrou mais explicação nas decisões do governo e não escondeu a frustração. "A economia estagnou e não vieram os investimentos tão necessários em infra-estrutura. Isso trará reflexos negativos e preocupantes para o futuro", discursou. No ano passado, segundo ele, a indústria eletroeletrônica não cresceu em termos reais. Para 2004, a estimativa de faturamento real é 5,5% superior a 2003. Cunha disse que o inconformismo do setor não ficará apenas em reclamações vazias. "Continuaremos nossos esforços para obter a redução da taxa de juros, sem perder de vista o risco da inflação e também a queda do spread bancário. Vamos também juntar esforços para que haja um aumento significativo na oferta do crédito, com taxas de juros internacionalmente competitivas", afirmou. Uma das principais bandeiras do executivo é buscar autonomia tecnológica para a indústria, ainda dependente de produtos importados e deficitária no comércio exterior. "Quero colaborar para que se instale no País um ambiente propício para o incremento das vendas industriais, tanto para o mercado interno como para o exterior", afirmou.