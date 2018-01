Novo presidente da Febraban quer a desmistificação do crédito O novo presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Márcio Cypriano, do Bradesco, tomou posse em São Paulo, elogiando a "gestão responsável" do atual governo, mas também enfatizando cobranças do setor financeiro que ainda não foram atendidas pelo governo. A autonomia do Banco Central, cuja discussão o governo decidiu não fazer este ano, deve ser adotada "a seu tempo e de acordo com as priodidades da Nação", disse Cypriano. "Achamos importante a aprovação de uma lei que conceda autonomia operacional ao Banco Central, uma autonomia de instrumentos que não pode ser confundida com autonomia de objetivos, que devem continuar sendo uma prerrogativa do Executivo." O novo presidente da Febraban, que sucedeu Gabriel Jorge Ferreira, do Unibanco, pediu também em seu discurso de posse uma desmistificação da questão do crédito e criticou os direcionamentos de crédito que os bancos são obrigados a fazer para o setor imobiliário e habitacional. "Definitivamente, não há banco que não goste de emprestar dinheiro, ver seu cliente prosperar, para, depois, estreitar novos relacionamentos de negócios com ele." Mas sugeriu que se estenda "ao negócio de intermediação financeira o mesmo banho de modernidade de outros segmentos da economia, limpando a atividade de excessos regulamentadores, direcionamentos, contingenciamentos, travas fiscais e restrições de ordem monetária". Segundo os banqueiros, os direcionamentos obrigam os bancos a emprestar da mesma forma para clientes com riscos de inadimplência variáveis, o que encarece o crédito aos bons pagadores. O evento, repleto de celebridades do mundo financeiro, político e empresarial, contou com a presença dos ministros da Fazenda, Antonio Palocci, do Planejamento, Guido Mantega, e da Casa Civil, José Dirceu, além do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Dos membros do primeiro escalão, apenas Dirceu não falou em público. Estavam presentes também o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a prefeita Marta Suplicy, além de juízes, parlamentares e até a apresentadora Hebe Camargo, convidada do próprio Cypriano.