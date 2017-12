Novo presidente da Vale, Fabio Schvartsman toma posse

O novo presidente da Vale, Fabio Schvartsman, assumiu o cargo oficialmente na manhã desta segunda-feira, 22, informou a mineradora. O diretor-presidente anterior era Murilo Ferreira, que ficou seis anos no comando.

A nomeação do ex-presidente da Klabin, antecipada em março pela colunista Sonia Racy, no ‘Portal Estadão’, ocorreu após uma lista preparada pela empresa internacional de seleção de executivos Spencer Stuart. Segundo fontes, Murilo Ferreira chegou a atuar até o último momento para se manter no cargo.

Novo presidente da Vale, Fabio Schvartsman tem perfil discreto e direto

Na época, o nome de Schvartsman agradou ao mercado por ser considerado técnico e por acionistas acreditarem que, com a escolha, a mineradora fique mais blindada da ingerência política.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, acompanharam de perto todo o processo e selecionaram o nome de Schvartsman. Entre os nomes que chegaram a ser cotados para o cargo estavam o do presidente da Suzano, Walter Schalka, e o do presidente da Cosan, Marcos Lutz.

Descrito como um executivo discreto e de posicionamento bastante direto em negociações, Fabio Schvartsman chega à presidência da mineradora Vale após ter permanecido seis anos à frente da fabricante de papel e celulose Klabin. Com 40 anos de carreira, Schvartsman, de 63 anos, teve passagens por outros importantes ícones nacionais, entre eles a Duratex e o Grupo Ultra./COM FERNANDO SCHELLER