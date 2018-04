Novo presidente da Varig não descarta demissões O novo presidente da Varig, Arnim Lore, assumiu nesta segunda-feira o cargo disposto a conter o prejuízo e a ineficiência da empresa, para recolocá-la no caminho da lucratividade. Outra meta será reverter o patrimônio negativo, que está ?bastante alto?, conforme será mostrado nos próximos dias, com a divulgação do balanço da empresa. Não descartou novas demissões e reformas administrativas, e pregou a harmonia interna e a pacificação do grupo. ?O processo de procurar os responsáveis pela situação atual não leva a nada, além de ser altamente prejudicial à empresa?, registrou numa carta de apresentação. ?Se os nossos parceiros externos tiveram a iniciativa de dedicar recursos para ajudar a alavancar definitivamente o nosso progresso, não é razoável imaginar que internamente tenhamos atitudes não construtivas no seu mais amplo significado?. O executivo, que já foi diretor do Banco Central e da própria Varig, de onde saiu por divergências com o então presidente Fernando Pinto, disse que seu objetivo era buscar o equilíbrio financeiro e rentabilidade da empresa. Além de Ozires Silva, até então presidente, deixaram a Varig o diretor financeiro, Dorival Schultz, e de administração, Miro Mota. Lore reconheceu que o transporte aéreo no mundo e a Varig atravessam ?uma das piores crises da história? e reafirmou a continuidade do processo de renegociação das dívidas e do capital da empresa. Apesar da disposição, o executivo não detalhou as medidas que pretende adotar. Afirmou que é cedo para se afirmar que as diretorias das três companhias do grupo ? Varig, Rio Sul e Nordeste ? serão concentradas numa só, parar reduzir duplicidades. Mas indicou que poderá fazer novos ajustes na folha de pessoal, ao comentar que a companhia vai ser ajustar permanentemente ao tamanho da frota, que vem sendo reduzida nos últimos meses. Lore também confirmou que a formação de um comitê financeiro, primeiramente por iniciativa do BNDES, agora reunindo os principais credores da empresa aérea, coordenados pelo Unibanco. Disse que é cedo também para se dizer que os credores vão se tonar acionistas. Mas argumentou que os credores não demonstram interessem em interceder na administração da Varig. Na prática, estas empresas querem ter os créditos gerenciados e com perspectivas de pagamento. O novo presidente avaliou que o valor de US$ 300 milhões seria suficiente para o processo de capitalização da empresa. No entanto, não definiu um prazo para o término do processo. A cifra havia sido definida na gestão do ex-presidente Ozires Silva, que sinalizara o interesse de encerrar o projeto até setembro. Lore frisou que pretende encerrar a capitalização ?tão logo seja possível?. Afirmou que isso depende de a empresa convencer os investidores de que é um bom negócio, citando o calendário intenso do País nos próximos meses, com as eleições e a posse do novo presidente.