Novo presidente da Varig quer continuar fusão com TAM O novo presidente da Varig, Roberto Macedo, está disposto a dar continuidade ao processo de fusão com a TAM e a resgatar a credibilidade do grupo, além de acelerar as negociações com credores e governo. É o que ele tem sinalizado em reuniões internas, segundo fontes do grupo aéreo. Macedo assumiu o cargo ontem e fez a primeira reunião de diretoria. Hoje pela manhã, reuniu-se com o diretor-financeiro, Luiz Fernado Wellish, que não pôde participar do encontro de ontem, porque estava em contato com credores da companhia. As primeiras reuniões servem para Macedo "tomar pé da situação", disse a fonte, já que esteve afastado nos últimos meses.