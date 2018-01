Novo presidente do Banco Central está escolhido O futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, disse nesta quarta-feira que o novo presidente do Banco Central já foi escolhido, mas o nome só será anunciado depois que ele e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, voltarem ao Brasil. ?O presidente do Banco Central já está resolvido?, declarou Palocci, ao sair da residência do embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. Os jornalistas lhe perguntaram quem foi o escolhido. ?Isso é uma questão a ser discutida no Brasil?, disse. Pouco antes, ao chegar à sede do Federal Reserve (o Banco Central dos Estados Unidos) de Nova York, onde almoçou com o presidente da instituição, William McDonough, Palocci havia declarado que o plano era anunciar o sucessor de Armínio Fraga nesta quinta-feira. E acrescentou que o nome ?terá um perfil adequado para o BC e será uma pessoa com profundo conhecimento da área?. Capacitado Palocci não quis falar em nomes e, quando indagado se seria Jair Ribeiro, que mora em Nova York e até outubro foi vice-presidente do JP Morgan, recusou-se a comentar. Observou apenas que ?será uma pessoa capacitada para aquilo que é preciso fazer em um ano de restrições, em um ano de necessidade de profundo equilíbrio e de grande responsabilidade fiscal. Acho que a equipe vai dar conta dessa responsabilidade?. Ele revelou que a escolha do nome foi feita nos últimos dias. Ao sair do almoço no Federal Reserve, Palocci afirmou que o sucessor de Fraga terá um currículo com experiência internacional e conhecimento dos procedimentos da área. ?Lula deve anunciar o presidente do BC no momento certo para o País.? Também participaram do almoço o vice-presidente para mercados emergentes do Fed de Nova York, Terence Checki, cerca de seis dos principais executivos de bancos comerciais e de investimentos e o embaixador brasileiro, Rubens Barbosa. Pessoas significativas Indagado se o novo presidente do BC irá agradar ao mercado, Palocci disse que não pode responder por ações do governo, mas está tranqüilo em dizer que o novo governo tem um programa consistente e pessoas significativas para cuidar desse programa. ?Um bom governo se faz com um bom programa e com pessoas que sejam capazes de conduzir esse programa?, afirmou. Indagado sobre quando o País poderá baixar os juros, Palocci respondeu: ?Isso é muito difícil de dizer porque, na verdade, é preciso ter em conta as necessidades de crescimento do País, o desejo de crescimento e ter as taxas mínimas possíveis de juros.? Palocci disse que terá uma relação de trabalho com o novo presidente do BC. ?Mas cada um vai exercer a sua função. O presidente do BC vai presidir a sua equipe, tomar decisões e delegar sempre com toda a equipe econômica.? BC autônomo, não independente Indagado se isso significa um BC independente, ele negou. ?Não acreditamos que o BC deva ser independente, mas acreditamos que um nível de autonomia operacional é possível. Isso tem se mostrado importante e, para que o BC possa realizar sua política monetária, precisa ter um nível de autonomia.? Palocci disse que o presidente norte-americano, George W. Bush, não colocou condições ao pedido feito por Lula pela retomada das linhas de crédito ao Brasil. ?As condições são concretas: você não obtém crédito se não criar confiança no governo e no país. É preciso criar um clima de confiança para que o crédito volte. E esse clima nós vamos certamente criar.?