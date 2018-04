Novo presidente do BNDES deve sair na próxima semana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir na próxima semana o nome do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, Econômico e Social (BNDES). A escolha gira em torno de quatro ou cinco nomes, segundo fontes do governo. Os mais prováveis são Gustavo Murgel, o preferido do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e o economista Luciano Coutinho, lembrado pelo próprio presidente. Fontes do governo também não descartam a permanência de Demian Fiocca, que discretamente esteve nesta quinta em Brasília e pelo Palácio do Planalto. Mas pessoas próximas a Miguel Jorge dão como certa a saída de Fiocca do BNDES, embora não descartem a sua participação em outro cargo do governo. A escolha do presidente do banco gerou uma disputa interna entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento. Fontes ligadas ao ministro Guido Mantega avaliam que Miguel Jorge chegou "de salto alto" ao fazer questão de deixar público que a escolha seria somente sua e do presidente Lula. Por outro lado, na semana passada quando esteve com Mantega, Miguel Jorge fez questão de deixar claro que o Ministério do Desenvolvimento, embora parceiro da Fazenda, comandará a definição de uma política industrial. Publicamente, sempre que questionado se o ministro Mantega tem participado da decisão sobre o futuro do BNDES, Miguel Jorge sido enfático na negativa. O ministro do Desenvolvimento encontrou Fiocca no Rio, nesta quinta, juntamente com o presidente Lula, mas não tocou no assunto, segundo fontes, num sinal claro de que não faz nenhuma questão em desfazer qualquer mal estar que possa ter sido gerado pela "demissão" de Fiocca pela imprensa nos últimos dias. Murgel trabalhou no Banco Santander até julho do ano passado, instituição da qual também saiu Miguel Jorge. Aos que defendem a permanência de Fiocca no cargo argumentando que Murgel não teria sensibilidade para administrar o banco estatal, por ser do mercado financeiro, Miguel Jorge tem rebatido internamente com a afirmação de que Fiocca trabalhou no HSBC e, portanto, também é um homem do mercado financeiro presidindo o BNDES. Já o economista Luciano Coutinho, da LCA Consultores, embora seja um nome do presidente, tem bom trânsito no Ministério da Fazenda e não encontra resistências no Ministério do Desenvolvimento.