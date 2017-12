Novo presidente dos EUA indicará substituto de Greenspan O novo presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, deverá ser indicado pelo novo presidente dos Estados Unidos, que deverá ser eleito hoje. Esta é uma das missões mais díficeis, pois Allan Greenspan, está no cargo desde 1987, hoje com 78 anos, e desta vez deve ser substituído. Greenspan é reconhecidamente um grande conhecedor da economia americana, e seus conhecimentos vêm sendo utilizados há quase 30 anos, com sucesso. Tanto é que passou por vários governos e não foi trocado.