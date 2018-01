Novo produto imobiliário pode favorecer mercado A nova linha de crédito do banco Santander oferece juros decrescentes para os mutuários pontuais vinculada à Conta Super Casa Própria. Nesse produto, os juros podem cair de 12% para até 7,95% ao ano. Para usufruir dos benefícios, o cliente não pode atrasar a parcela mensal por prazo superior a sete dias. Quanto menor o porcentual de financiamento, maior o desconto nos juros. Um dos benefícios mais importantes na opinião de Dutra é a devolução de 20% do valor financiado. Ele faz os cálculos: a economia em relação ao financiamento com taxa de juros de 12%, num empréstimo de R$ 75 mil por prazo de 15 anos, chega a R$ 11.555,88, sem levar em conta a correção monetária. Considerando que nesse caso o mutuário tenha devolução de 20% do valor financiado, a economia subirá para R$ 26.570,88. Nesse mesmo exemplo, Dutra calcula que, com a devolução, o cliente pode considerar que as taxas do financiamento foram de 9,69% ao ano ao longo de todo o período, em vez de 12%. Se a entrada tivesse sido de 60% e o financiamento de 40%, caso em que o juro cai para 9,95% e depois para 7,95%, os benefícios corresponderiam ao financiamento por juro de 8,57% ao ano. Dutra acredita que outros bancos vão oferecer vantagens para competir. O interessado pode entrar no site do banco (veja link abaixo) e simular situações de financiamento.