Novo rating do Brasil pode demorar O diretor da agência de riscos Fitch IBCA, Richard Fox, disse hoje em Londres que o rating - do Brasil, "diante da situação atual" não deverá ser elevado de BB- para BB antes de um período de ano e meio a dois anos. Rating é a classificação de risco para investimentos, realizada por empresas especializadas. Esperava-se que com a melhora do cenário econômico, ele baixasse. Mas Fox explicou que essa posição poderá ser alterada dependendo do desempenho da economia brasileira nos próximos meses. "Elevamos o rating do Brasil duas vezes neste ano, até mesmo nos antecipando ao otimismo que está reinando no mercado neste momento" disse Fox. Fox afirmou, no entanto, que essa posição da Fitch obedece a critérios técnicos e pode ser alterada. O Brasil está recebendo da agência a avaliação de "stable outlook" (perspectiva estável) , o que tecnicamente não prevê elevação de ratings antes de um período de um ano e meio. Caso o agência altere nos próximos meses a avaliação para "positive outlook" (perspectiva positiva), a elevação do rating para BB poderá acontecer antes.