Novo regulamento de listas telefônicas sai na 2a feira O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Antônio Carlos Valente, divulgou hoje o regulamento sobre listas telefônicas. A medida estabelece regras para o fornecimento pelas operadoras de telefonia fixa do seu cadastro de assinantes a empresas de divulgação de listas telefônicas. O regulamento será publicado no Diário Oficial da União na próxima segunda-feira e entra em vigor no mesmo dia. De acordo com as novas regras, as operadoras têm que, mediante negociação, fornecer os dados dos seus clientes e promover a atualização permanente dessas informações, por acesso online ou no prazo de cinco dias a partir do pedido das divulgadoras. Essa relação de clientes deve conter uma certificação independente que garanta a qualidade das informações prestadas. As empresas divulgadoras de listas poderão ter acesso, de acordo com o regulamento, a informações segmentadas, ou seja, por classe de assinante, atividade, categoria profissional, produto, regiões, bairros e localidades ou CEP. As operadoras terão de tornar disponíveis na Internet as propostas e condições, incluindo valores, para o fornecimento dos dados cadastrais.