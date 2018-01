Novo salário mínimo afeta pacote do crescimento, diz ministro O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, reconheceu que o acordo que prevê a elevação do salário mínimo para R$ 380 em 2007, fechado na quarta-feira, 20, com as centrais sindicais, afetará o pacote de medidas que o governo pretende anunciar para estimular o crescimento da economia. Segundo ele, uma parte das contas terá que ser refeita. Ele não disse, no entanto, se o governo vai reduzir as desonerações tributárias previstas inicialmente. Bernardo também admitiu que este acordo foi um dos motivos para o adiamento do pacote, que seria anunciado nesta quinta-feira. "É claro que, se mudamos o valor do salário mínimo, vai ter interferência no pacote. Mudam as contas. Esta parte das contas vai ter que ser refeita", declarou. Bernardo negou que o acordo para o reajuste do salário mínimo signifique que o governo tenha jogado para 2008 o começo das regras de controle das despesas. "Vamos fazer as contas públicas permanecerem equilibradas, e isso vai dar condições para continuarmos com a inflação controlada", afirmou o ministro. Segundo ele, mesmo com o acordo, o governo ainda terá dinheiro para novos investimentos e o Banco Central terá condições "de fazer o trabalho dele, de reduzir a taxa de juros". O ministro disse ainda que tem certeza que o Congresso Nacional vai endossar o acordo. "O ministro Marinho ( Luiz Marinho, do Trabalho) fez uma negociação com todas as centrais. Acredito que haverá uma assinatura e o governo vai traduzir esse acordo mandando as propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e fazer uma lei. O Congresso vai ter que se posicionar", afirmou o ministro.