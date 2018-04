Novo salário mínimo, de R$ 380, passa a valer neste domingo O novo valor do salário mínimo, de R$ 380,00, passa a valer a partir deste domingo, 1º de abril. O reajuste foi de 8,57% sobre os R$ 350,00 praticados até então. O aumento real equivale a 5,41%, segundo cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O órgão estima que o novo valor injetará R$ 16,8 bilhões de renda na economia, além de representar acréscimo de arrecadação tributária de R$ 4,1 bilhões sobre o consumo. Haverá impacto nas contas da Previdência de R$ 5,9 bilhões por ano. O reajuste veio por medida provisória, publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (30/3), já que o Congresso Nacional ainda não aprovou o projeto de lei que regulamenta o aumento do salário mínimo até 2023.