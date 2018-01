Novo salário mínimo injeta R$ 13,3 bi na economia, calcula IBGE O reajuste de R$ 40 sobre o salário mínimo, que entra em vigor no próximo domingo, dia 1º de maio, e eleva o piso salarial do País de R$ 260 para R$ 300, vai injetar R$ 13,3 bilhões na economia do País, segundo cálculos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-econômicos (Dieese). O estudo "Salário Mínimo, Uma Questão Econômica e de Política", divulgado hoje pela instituição, não considera em seus cálculos o impacto do reajuste nos gastos públicos estaduais e municipais com inativos e nem o mercado informal de trabalho. "Tomando-se por base os dados de fevereiro deste ano do boletim estatístico da Previdência Social, o impacto adicional para o ano de 2005, considerando apenas a faixa dos beneficiários do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) que recebem até o piso previdenciário, seria de R$ 5,2 bilhões, equivalentes a R$ 653 milhões por mês", informa o estudo. Baseando-se nos dados da Pesquisa Nacional da Amostra de Domício (PNAD), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Dieese lembra que, em 2003, 22 milhões de trabalhadores ocupados ganhavam até um salário mínimo, correspondendo a 31,9% dos 69 milhões de ocupados.