Novo secretário de Direito Econômico promete combater cartéis O novo secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Krepel Goldberg, assumiu nesta quarta-feira o cargo prometendo combater os cartéis. ?Toda vez que um processo de cartelização passa impune, perde o desenvolvimento e perde a sociedade?, disse no discurso. Goldberg defendeu o fortalecimento do sistema de concorrência em várias frentes. Segundo ele, será preciso reformas operacional, institucional e legal no setor. A reforma operacional, segundo ele, passará pelo aparelhamento da secretária, pela formação de técnicos e criação de uma carreira da defesa da concorrência. Além disso, ele informou que a reforma operacional envolve um trabalho mais dinâmico e conjunto entre a secretaria, a Advocacia Geral da União (AGU) e Polícia Federal no combate e repressão ao abuso do poder econômico. Sobre a reforma institucional, ele disse que o primeiro passo será a adoção do rito sumário pela secretária e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) para atos de concentração de pequena complexidade e que não apresentem risco à concorrência. Segundo ele, nas próximas semanas será publicada uma portaria interministerial instituindo o rito sumário conjunto nas duas secretarias. A idéia, segundo Goldberg, é que no início de cada período - ele não definiu o prazo - as duas secretarias identifiquem processos que poderiam passar pelo rito sumário ?Acho que a publicação desta portaria é um sinal relevante para o mercado?, disse. Ele defendeu a fusão das duas secretarias, já prevista em minuta de projeto encaminhada pelo antigo governo à equipe de transição do atual governo. A medida, no seu entender, aumentaria a efetividade e credibilidade da atuação do sistema brasileiro de defesa da concorrência. O novo órgão resultante da fusão das duas secretarias seria, segundo ele, uma autarquia que funcionaria como promotoria da concorrência. ?E um promotor da concorrência?, ressaltou. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) funcionaria, no caso, como tribunal da concorrência. Para ele, é preciso não confundir uma eventual agência da concorrência com as agências regulatórias que já existem. ?A agência não vai formular política antitruste e muito menos política industrial e nem fazer controle de preço?, disse. Em relação à reforma legal, Goldberg disse que será necessário tornar o sistema mais seletivo e eficaz, mudando a forma de submissão dos atos de concentração e consolidando os instrumentos à disposição do sistema no combate a condutas abusivas. Sobre o Departamento de Defesa do Consumidor, subordinado à secretaria, ele defendeu uma ?reorientação? fortalecendo a colaboração com procons estaduais, Idec e demais organizações não governamentais. Segundo ele, o DPDC poderá identificar áreas mais sensíveis como a de medicamentos, para uma atuação mais incisiva.