Novo seguro tem ampla cobertura A Combined, a Top Work e a AON (segunda maior corretora de seguros do mundo) lançaram ontem um seguro educacional, o Top Escola, que atende às necessidades dos estudantes. Voltado para escolas de 100 ou mais alunos, o produto oferece desde um simples seguro de acidentes pessoais até uma opção mais completa, com assistência 24 horas para acidentes pessoais envolvendo o aluno, esteja ele dentro ou fora da escola, inclusive nas férias. A cobertura também se estende a: pagamento de aulas particulares, cobertura de inadimplência da mensalidade por motivo de desemprego do responsável financeiro, pagamento da escola até o final do ciclo em casos de morte ou invalidez do responsável legal. Bolsas de estudo e viagens O seguro prevê ainda um ano de repetência, sorteio de bolsas de estudo de um ano e de viagens ao exterior, seguro do prédio da escola, cobertura de emergências odontológicas, seguro de acidentes pessoais dos professores e funcionários. A contribuição mensal individual média é de R$ 4,00, de acordo com o valor da mensalidade e o plano escolhido. Quando estiver segurado, o estudante recebe um cartão de identificação. Em casos de emergências hospitalares, ele pode ligar para o 0800-553836 e solicitar a remoção e o transporte ao hospital mais próximo. O seguro cobre despesas hospitalares de alunos, professores ou funcionários. Se o aluno necessitar manter-se afastado da escola para recuperação após o acidente, o seguro garante aulas particulares em domicílio. Em caso de morte ou invalidez do responsável financeiro, existe a garantia de que o estudante permaneça na escola até a conclusão do período escolar que está sendo cursado. Para adquirir o plano, a escola tem de contratar o Top Escola e segurar os alunos. Mais informações pelo telefone 0800-553836.