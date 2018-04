Novo sistema começa a mudar relações de bancos, correntistas e investidores O mercado financeiro vai segurar o fôlego na abertura desta segunda-feira, quando estréia o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A rede eletrônica que interliga os bancos e o Banco Central (BC) vai começar a processar transações de verdade, depois de testes exaustivos de capacidade nos últimos meses. Inicialmente, o novo sistema liquidará as transações das bolsas e transferências acima de R$ 5 milhões, um volume correspondente a cerca de 30% do fluxo previsto quando tudo estiver em pleno funcionamento. O medo de um "bug do SPB" fez investidores adiarem suas aplicações na sexta-feira e o mercado operou com um volume de negócios muito inferior ao normal. Embora tenha sido exaustivamente testado, o projeto do SPB tem pelo menos duas vezes a magnitude do investimento para o bug do milênio, segundo estimativas do mercado, e portanto a apreensão com o lançamento é inevitável. Adiamentos Além disso, o silêncio de muitos participantes do sistema - notadamente os grandes bancos - sobre o assunto, adiamentos e mudanças de regras na última hora contribuíram para a desconfiança dos investidores. O início das operações estava inicialmente marcado para novembro passado, mas foi adiado porque os sistemas não estavam prontos. Esse "banho de loja" no sistema financeiro foi decidido pelo BC em 1999 e os bancos começaram a trabalhar mesmo no projeto em meados de 2000. Segundo o diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, o atraso do SPB ocorreu em parte porque os bancos demoraram a perceber que o Banco Central estava no projeto "para valer". TED O lançamento do SPB foi então adiado para este 22 de abril, quando estaria disponível para o público a nova Transferência Eletrônica Disponível (TED) - um tipo de DOC verdadeiramente eletrônico que será compensado em poucos minutos ou no fim do mesmo dia -, acima de R$ 5 mil, o que corresponde a 80% do valor das transações com cheques e documentos de crédito que circulam em média pelo sistema financeiro. Mas, há 20 dias, os bancos chegaram à conclusão de que não era seguro ligar o sistema com toda essa carga e decidiram limitar inicialmente as transações que passarão pelo SPB às acima de R$ 5 milhões, com exceção das transações nas bolsas. Se tudo correr bem no sistema esta semana e o mercado perder o medo do bug do SPB, o volume de transações deve crescer gradualmente. Conforme os bancos se sentirem seguros para pôr mais operações no sistema, eles devem ir baixando o limite de R$ 5 milhões para as TEDs. A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) previu na semana passada que os bancos vão oferecer aos clientes TEDs de qualquer valor em três meses. O BC retrucou dizendo que o trato era dois meses. Cautela correta É unânime entre os participantes do SPB a opinião de que os bancos estão certos em ser cautelosos no momento e migrar aos poucos as operações para o novo sistema. Afinal, foi construído um novo sistema financeiro, totalmente eletrônico, com esquemas avançados de segurança e contingência. Todos os equipamentos e a própria rede têm de ser duplicados para que o sistema possa se recobrar imediatamente quando houver alguma falha. E chegou a hora de começar a pôr o dinheiro no novo sistema. Um colapso poderia trazer sérios prejuízos aos bancos. Complicações O problema é a impresivibilidade dessas medidas de cautela dos bancos, dizem especialistas. O novo limite de R$ 5 milhões, por exemplo, anunciado a apenas 20 dias do lançamento, estragou os planos das corretoras, que de repente perceberam que teriam de amargar um descasamento entre contas a receber e a pagar por pelo menos dois meses. O problema era que, a partir desta segunda-feira, as corretoras estarão inseridas no SPB e pagarão eletronicamente por todas as ações que comprarem. Mas elas costumam receber dos investidores em cheques e DOCs, em valores normalmente abaixo de R$ 5 milhões. As corretoras estavam preparadas para receber eletronicamente os pagamentos de clientes acima R$ 5 mil, com as mesmas TEDs que elas têm de usar a partir de agora para pagar a bolsa. Com a mudança de planos dos bancos, elevando o limite inicial da TED para R$ 5 milhões, elas só tiveram tempo de ligar para os clientes e pedir o pagamento um dia adiantado pelas compras de ações a partir de quarta-feira passada, já que essas operações demoram três dias para ser liquidadas. TEDs abaixo do limite Para sanar o problema, a Febraban emitiu na quinta-feira um comunicado recomendando aos bancos que ofereçam TEDs abaixo do limite também para os clientes das corretoras. Mas o comunicado não foi o suficiente para levar os investidores às compras na sexta-feira. No caso da BM&F, o problema é mais complicado. O preço de muitas transações é calculado no dia da liquidação, então a bolsa estava pedindo depósitos adiantados ou em dinheiro na semana passada. Se os bancos cumprirem a recomendação da Febraban e oferecerem TEDs abaixo do limite para os clientes das corretoras a partir desta segunda, o problema de descasamento estará resolvido. O principal indicador da saúde do SPB de agora em diante será o início das operações das duas clearings que ainda não estão funcionando, a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) e a Central de Compensação e Liquidação da Cetip. Também a 20 dias do lançamento, os testes de ambas foram adiados para meados de maio. Muitas empresas perderão um importante capital de giro, as que recebem pequenos pagamentos em cheques (cuja compensação não muda) dos clientes e têm de pagar a seus fornecedores valores acima de R$ 5 mil, em TEDs.