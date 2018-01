Novo sistema da Receita agilizará fiscalização A Receita Federal quer aumentar a fiscalização das empresas este ano. Na semana que vem, será instalado em todas as delegacias da Receita espalhadas pelo País um novo sistema informatizado de "malha" das declarações de ajuste anual das pessoas jurídicas. Numa espécie de "mutirão" de fiscalização, as informações apresentadas pelas empresas nas declarações de 1999 para cá serão automaticamente cruzadas com outras bases de dados da Receita. Indícios de sonegação e evasão fiscal serão capturados pelos fiscais da Receita com mais facilidade e agilidade, diz o Fisco. "Vamos cruzar todos as informações disponíveis. Tudo estará ao alcance do sistema", disse à Agência Estado o coordenador de Fiscalização da Receita Federal, Paulo Ricardo Cardoso. Um teste piloto do sistema começou a ser feito hoje no Recife. Segundo Cardoso, o novo sistema permitirá monitorar em tempo integral, 24 horas por dia, as empresas. Pelo sistema antigo, levava-se de um a dois anos para que todas as declarações fossem analisadas completamente. Essa defasagem acabava criando dificuldades para a ação dos fiscais. Era comum a Receita notificar um empresas que já tinha fechado as suas atividades. "Agora, em questão de semanas, as declarações serão analisadas", informou o coordenador. O antigo sistema também não conseguia "conversar" com outras bases de dados, dificultando o trabalho de cruzamento das informações. O novo sistema, além de cruzar os dados das várias bases da Receita, vai receber informações do Sintegra, sistema das secretarias estaduais de fazenda, que contém inclusive dados sobre emissão e recebimento de notas fiscais dadas pelas empresas. Velocidade A Receita levou praticamente um ano para criar o novo sistema junto com o Serpro. Nesse período, a Receita optou em gastar todos os seus esforços no trabalho de montagem dos novos programas, abandonando o sistema antigo. Por isso, ao longo desse ano a Receita vai recuperar o tempo perdido, fazendo a análise completa, já pelo novo sistema, de todas as declarações apresentadas pelas empresas referente aos anos-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002. Composto por vários micro sistemas e tecnologia com célula de inteligência artificial, o novo sistema permite identificar com maior velocidade irregularidades praticadas pelas empresas, o que os fiscais da Receita chamam de "inconsistências", que podem ter sido feitas por erro do contribuinte ou por má-fé, constituindo crime contra a ordem tributária. Se a irregularidade detectada não exigir explicações, a empresa será automaticamente autuada pelo sistema. O contribuinte também poderá ser chamado a comparecer à Receita para dar explicações e levar livros e documentos da empresa. Numa terceira hipótese, o sistema identifica uma série de indícios de irregularidades e emite aos fiscais um comando para que seja aberto um processo de fiscalização "in loco". Controle Segundo o coordenador de Fiscalização da Receita Federal, Paulo Ricardo Cardoso, o sistema permitirá um controle maior das deduções com incentivos fiscais e prejuízos das empresas. Uma fraude comum é a empresa deduzir do imposto a pagar um valor acima do permitido de prejuízos ocorridos em anos anteriores. As empresas que aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) também vão receber monitoramento especial. O foco principal da Receita para essa fiscalização será um universo de 250 mil empresas, que têm peso individual no recolhimento tributário. Desse total, 60 mil respondem por 80% de toda a arrecadação tributária do País. Para o coordenador de Fiscalização, uma vantagem da nova "malha" é permitir uma adaptação rápida nos seus processos de fiscalização a cada descoberta de práticas de ilícito fiscal. Ele comparou o sistema de fiscalização à instalação de um radar de controle de velocidade nas estradas. "O radar ajuda a reduzir a velocidade e os acidentes", comentou.