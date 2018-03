Novo sistema de cobrança tem 1 milhão de cadastros

"Cada banco poderá criar o seu diferencial em torno do DDA", disse ontem o coordenador do programa, Leonardo Ribeiro. Um exemplo possível de diferencial é os bancos avisarem os clientes da existência de boletos bancários em seus nomes usando e-mails ou mensagens instantâneas pelo celular. Segundo o Banco Central (BC), para poder cobrar qualquer valor de tarifa dos consumidores finais por esses serviços, os bancos terão de pedir autorização da autoridade monetária.

O BC evitou comentários sobre esses possíveis custos. O chefe do Departamento de Operações Bancárias, José Antonio Marciano, disse ontem que, para a fixação de tarifas, os bancos "terão de observar as regras definidas pelo BC sobre o que pode e o que não pode ser tarifado", mas não soube informar se o encaminhamento de e-mails poderá ser tarifado.

Os clientes que já se cadastraram foram informados da existência do serviço a partir de ontem pelos seus próprios bancos, mas, a partir de amanhã, a Febraban iniciará uma campanha de divulgação na mídia nacional. O DDA será utilizado, sempre de forma optativa pelos clientes, para o pagamento de boletos de cobrança como os de mensalidades escolares, planos de saúde, condomínios, financiamentos imobiliários e de veículos. As empresas cobradoras também terão de aderir ao novo sistema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.