Novo sistema de segurança em site A partir de hoje, o investidor que deseja fazer aplicações financeiras com um esquema duplo de segurança pode acessar o site da Plural (veja link abaixo). Esta página, que até a semana passada era apenas informativa, passou a permitir a realização de aplicações e resgates dos 17 fundos administrados pelas nove corretoras que compõem a empresa virtual. Segundo os representantes do portal financeiro, as operações serão feitas por meio da "hospedagem" da parte transacional do site em um provedor externo da Parxtech, empresa especializada em segurança na Internet. O sistema tem um rastreador de "hackers" e, além disso, o acesso à conta é feito a partir de uma senha pessoal. Assim, se alguém tentar entrar na conta de outro cliente, o provedor externo detecta e aciona o provedor da Plural, que bloqueia a operação. Para começar a investir, é preciso cadastrar-se no site, obtendo um login e uma senha. Cada cliente terá uma página pessoal. Há também a opção de cancelar agendamentos de aplicações caso o investidor não tenha dinheiro suficiente na época. Para resgatar aplicações, a pessoa deve escolher de qual fundo o capital será sacado e oferecer os dados da conta corrente em que o depósito precisa ser feito.