Novo tipo de estelionato na venda de carros Um anúncio de carro novo nos classificados dos jornais, um preço bastante atraente e até uma concessionária envolvida. Estes são os ingredientes de um novo golpe na praça, ainda mais sedutor que os já conhecidos. No dia 1.º de julho, um corretor de seguros identificado apenas por F.C. se interessou pelo anúncio de uma Saveiro 1.8 zero-quilômetro. "Liguei naquele domingo e fui atendido por uma pessoa que dizia ter ganho o carro em um sorteio, organizado pela igreja que freqüentava", diz. Segundo o corretor, o dono da picape disse que precisava do dinheiro e que a venderia por R$ 17,5 mil, apesar de uma Saveiro 1.8 nova custar pela tabela entre R$ 19.043,00 e R$ 29.581,00 (a mais equipada). "Alegando problemas de família, o dono do carro, que não revelou nome, disse que o pastor de sua igreja iria ligar para mim para fechar a venda", afirma F.C.. A partir daí, o "pastor", que se identificou como João Tomoti, prosseguiu com o golpe: disse que a Saveiro estava na revenda Sabrico Sumaré e que precisava do nome completo e números de RG e CPF do corretor, dados que iriam para a concessionária. "Essa pessoa, que afirmava ser um pastor, contou que realizava um sorteio por mês e que o carro já saía no nome do fiel sorteado. Ele disse também que havia feito um depósito em dinheiro e até passou, por fax, uma cópia do comprovante à revenda com autenticação bancária de R$ 22,5 mil, o preço real do modelo", relembra Marcos Dadalti, gerente de vendas da Sabrico. Depois disso, o pastor ligou para o comprador e disse que a venda já havia sido efetuada. "Eu fui à revenda e vi que a nota fiscal estava em meu nome", explica o corretor. Com essas evidências, ele começou a acreditar no "pastor", que exigia pelo menos parte dos R$ 17,5 mil, alegando que a mãe do sorteado havia morrido e que ele teria de usar o dinheiro nas despesas do enterro. Impostor utiliza conta poupança Ainda cético, F.C. pediu ao suposto pastor o número de uma conta corrente. "O impostor passou apenas uma conta poupança", afirma ele, na qual depositou R$ 10 mil em cheque. No dia seguinte, no entanto, o golpe chegaria ao fim. "O ´pastor´ me ligou para dizer que o cheque havia sido bloqueado e exigiu um depósito em dinheiro, até porque a Saveiro já estava em meu nome", conta. O comprador tentou argumentar que a compensação demora um certo tempo, mas foi convencido a depositar o restante do dinheiro para quitar todo o débito. Antes de depositá-lo, no entanto, F.C., desconfiado, ligou para a Sabrico, ouvindo do gerente Dadalti: "É golpe. O depósito em dinheiro do tal pastor foi forjado. Ele depositou um cheque roubado". Sabendo disso, F.C. teve tempo de sustar seu cheque, escapando ileso. Na verdade, seu depósito não havia sido bloqueado e a idéia do dito pastor era convencer o corretor a depositar o restante do dinheiro.