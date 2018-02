Novo vídeo do Porta dos Fundos brinca com a disputa entre Bob's e McDonald's pelo Ovomaltine

Um vídeo publicado na quinta-feira, 22, pelo Porta dos Fundos deve incendiar ainda mais a disputa de Bob's e McDonald's pela supremacia no milk-shake de Ovomaltine.

Batizado de milk-shake, o vídeo traz um cliente fantasiado de palhaço, em alusão ao mascote do McDonald's, tentando descobrir a fórmula do milk-shake do Bob's. O "cliente" chega a pedir 70 mil unidades do milk-shake, mas acaba, após a resistência da atendente, reduzindo o pedido para apenas uma bebida. Depois, alega ter restrições alimentares e pede a lista de ingredientes, mas não tem sucesso.

O vídeo traz a logomarca do Bob's de maneira explícita em diversas ocasiões. Procurados, o Porta dos Fundos e o Bob's não quiseram comentar uma eventual parceria comercial para promover o milk-shake.

Na semana passada, o McDonald's fechou um acordo de exclusividade para usar a marca Ovomaltine. O Bob's ainda pode comercializar o produto, mas passou a chamá-lo apenas de "crocante".

A disputa já rendeu divertidos memes nas redes sociais e motivou até a criação de uma promoção do Bob's.

Novo detentor do uso da marca Ovomaltine, o McDonald's tem se mantido mais discreto. Em seu perfil no Facebook, a rede mantém um vídeo como destaque principal para apresentar a bebida, ao som de "O meu sangue ferve por você", eternizado por Sidney Magal.