Novos correspondentes bancários: os cartórios Os cartórios estão incluídos agora entre as chamadas empresas correspondentes de instituições financeiras, que executam serviços bancários em locais onde não há bancos ou o acesso às agências é difícil. A medida foi aprovada ontem pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em todo o País, existem hoje 15.426 correspondentes autorizados a receber depósito e 7.137 que não recebem. Hoje, além dos cartórios, lotéricas e agências dos Correiros funcionam como correspondentes bancários. A idéia do CMN e do Banco Central (BC), no entanto, é aumentar as opções para as cidades que não possuem agência bancária. Supermercados e lojas de varejo podem também virar correspondentes bancários. Outra decisão, anunciada pelo diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, foi a possibilidade de abertura de contas por parte dos correspondentes. Até o momento, a abertura de contas só pode ser efetuada pela instituição financeira, mediante original e cópia dos documentos do correntista. A idéia, segundo Darcy é facilitar o acesso dos cidadãos aos bancos