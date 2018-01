Novos fundos no mercado A Bradesco Templeton Asset Management (BTAM), administradora de recursos financeiros, fechou parceria com as corretoras Coinvalores e Socopa para gestão de sete fundos exclusivos. A operação marca a entrada da empresa, especializada na gestão de recursos de fundos de pensão, seguradoras e private banks, no segmento de fundos de corretoras. Quatro fundos serão distribuídos pela Coinvalores, dois de renda fixa e dois de variável; três serão vendidos pela Socopa, dos quais, dois de renda fixa e um de renda variável. Segundo Robert John van Dijk, diretor-superintendente da Bradesco Templeton, a união entre gestores e distribuidores de serviço é uma tendência motivada pela necessidade de especialização e redução de custos. A Bradesco Templeton está focada na gestão de recursos de clientes institucionais, enquanto a Coinvalores e a Socopa voltam-se para a orientação de clientes e a captação de recursos. As corretoras permitem aplicações de R$ 2 mil para renda fixa e R$ 5 mil para variável. A taxa de administração será de 1% nos de renda fixa e 3% nos fundos de ações. A meta é dobrar o patrimônio atual desses fundos até dezembro, de R$ 15 milhões na Socopa e R$ 21 milhões na Coinvalores.