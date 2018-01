Novos fundos seguem Ibovespa com custo baixo Ainda neste ano, os investidores poderão contar com mais uma opção para aplicar seus recursos no mercado financeiro. Trata-se da criação do fundo de investimento em índice de mercado, que está sendo analisado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Desde o dia 26 de julho, a autarquia colocou à disposição a minuta de instrução com informações sobre a constituição, a administração e o funcionamento desse novos fundos na Internet para audiência pública. O gerente de acompanhamento de investidores institucionais da CVM, Luís Américo, explica como será o funcionamento desses fundos. "Trata-se de um fundo aberto", característica que permite aplicações e resgates apenas de valores mobiliários. No entanto, o novo produto terá uma peculiaridade. "Será o primeiro fundo aberto que terá negociação em bolsa, característica dos fundos fechados", ressalta. "O investidor terá duas opções: comprar as ações na Bolsa na exata proporção do índice e entregar para o administrador ou comprar as cotas dos fundos em índice no mercado secundário". Segundo ele, para o pequeno investidor, a melhor opção é comprar as cotas, já que a compra de ações na mesma proporção do índice é uma tarefa difícil, mais adequada ao grande investidor. Ainda, de acordo com ele, com a possibilidade de participar dos fundos comprando cotas ou ações, abre-se a possibilidade do mercado ajustar a arbitragem (operação de compra e venda de ativos que permite ao investidor lucrar pela diferença de preços). "O investidor poderá comparar o preço da ação com o preço da cota e lucrar ao negociar esses dois ativos pela diferença de preços. Já, se o investidor quiser o dinheiro, poderá vender suas cotas no mercado secundário", afirma. Baixo custo Com relação à taxa de administração, o gerente afirma terá um custo baixo, ficando limitada à receita do próprio fundo, como dividendos ou empréstimos de ações. "O gestor não poderá vender ativos do fundo para poder pagar a taxa." Outro recurso para minimizar os custos será a obrigatoriedade de cada fundo possuir um página na Internet para a divulgação das informações relevantes. "Isso vai funcionar bem e até melhor do que o investidor receber as informações pelo correio, já que elas serão atualizadas diariamente". Primeiros produtos a partir de setembro A previsão para que os novos produtos já estejam à disposição dos investidores é por volta de setembro, época da mudança na composição da carteira teórica do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O gerente afirma que já está havendo demanda por parte de algumas instituições para a criação desse novo produto e que os primeiros deverão ser referenciados no Ibovespa. Ainda, segundo o gerente, as pessoas poderão enviar sugestões à autarquia por um período de 15 dias, mas esse prazo poderá se prolongar. "O período de 15 dias não é rigoroso. Se tiver necessidade de aprofundamento de certas questões esse prazo poderá ser prorrogado", afirma.