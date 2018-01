Novos orelhões aceitam moedas em SP A Telefônica instalou na cidade de São Paulo 20 telefones públicos que funcionam também com moedas, além do cartão. Os aparelhos aceitam os 12 tipos de moedas existentes no País, de R$ 0,01 a R$ 1,00. Esse é um teste de aceitação do novo recurso de pagamento e, dependendo do resultado, serão instaladas mais cabines no segundo semestre de 2001. A ligação local mínima custa R$ 0,07 por dois minutos de conversa, como no cartão telefônico. As moedas não usadas são devolvidas, mas não há devolução de troco. A Telefônica tem 236 mil cabines públicas instaladas no Estado, um aumento de 40% em relação ao período de gestão estatal. Até o final do ano haverá 240 mil telefones públicos.