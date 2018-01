Novos papéis da Telemar atraem investidores O interesse pelos papéis da nova Telemar Norte Leste, empresa criada para agrupar 16 operadoras de telefonia fixa, cresceu após a divulgação do balanço financeiro do Grupo Telemar. Muitos investidores estão optando por migrar das ações da holding para os novos papéis. O objetivo é abocanhar os ganhos do setor, sem correr os riscos que envolvem a entrada da companhia no mercado de telefonia celular. O Grupo Telemar comprou licença para operar na banda D de celular na região, onde já oferece serviços de telefonia fixa, a partir de 2002. Como é a holding que engloba os investimentos em celulares, fica exposta ao risco do negócio. Já à Telemar Norte Leste cabem apenas os resultados das 16 empresas fixas do grupo. A migração fica clara quando se olha a valorização dos dois papéis na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Enquanto a holding registra uma valorização de 18% em novembro, as ações da operadora Telemar acumulam ganho de 23%. O analista-chefe do Pactual, Ricardo Kobayashi, afirmou que o balanço divulgado sexta-feira pelo grupo evidencia um aumento da dívida por causa dos novos negócios. O endividamento líquido do grupo cresceu R$ 3 bilhões no terceiro trimestre, totalizando cerca de R$ 7 bilhões. Metade desse incremento veio da holding, que absorveu as dívidas feitas para desenvolver a área de novos negócios. "Acredito que são áreas que vão dar dinheiro, mas isso não será evidente no ano que vem. Por isso, muitos investidores não estão querendo correr o risco no curto prazo", disse Kobayashi. As ações da holding embutem um prêmio de 40% a 45% sobre o preço dos papéis da Telemar Norte Leste. Segundo o Pactual, esse prêmio deveria ficar entre 15% e 30%, o que abre espaço para a maior valorização das ações da nova operadora. O analista da Itaú Corretora, Ricardo Ventrilho, também acredita que o movimento de troca reflete o desinteresse de alguns investidores em aplicar recursos no segmento de telefonia móvel. Ventrilho espera um incremento no volume de negócios com os papéis da Telemar operadora e calcula que a ação deve aumentar sua participação no Ibovespa. O BES Securities, por exemplo, já fez essa migração em sua carteira de investimentos. Apesar da troca, a instituição ainda recomenda a compra dos dois papéis. Para reforçar a idéia, a analista Carolina Gava destaca que a distribuição de dividendos da empresa que concentra as 16 operadoras de telefonia fixa será maior do que a da Telemar holding.