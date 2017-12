Novos planos de previdência A popularização do Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) entre investidores que querem formar uma poupança tem incentivado algumas instituições a lançar produtos diferenciados no mercado. A estratégia tem sido agregar seguros de vida ao PGBL. Mas existe a flexibilidade do cliente aceitar ou não esses opcionais. Isso porque, se o aplicador escolher o pacote completo, o valor da mensalidade será mais elevado, pois inclui o valor do PGBL e o do seguro. O PGBL junto ao seguro de vida pode a ser vantajoso para o investidor do ponto de vista da comodidade. Mas como em qualquer outra aplicação, o investidor deve tomar certos cuidados antes de aderir ao produto. É preciso saber qual a capacidade da empresa que vai administrar o seu dinheiro e entender bem o mecanismo do fundo. Confira as melhores opções de PGBL Entre as opções de investimento está o Invida PGBL, lançado pela Icatu Hartford. Nesse produto, o investidor pode contratar, junto com o PGBL, três benefícios adicionais, que também são dedutíveis do Imposto de Renda. São eles: renda por invalidez, que é vitalícia; garantia familiar, que paga uma indenização em caso de morte do titular e inclui o serviço de assistência funeral; e pensão por prazo certo, que, no caso de morte por qualquer causa, garante uma renda para a família do titular por 15 anos. O investimento mínimo no Invida PGBL é de R$ 120,00 e varia de acordo com as combinações de risco e aposentadoria que a pessoa fizer. Há quatro opções de PGBL: moderado (100% em renda fixa), composto 10, 20 e 49, que destinam esse número de parcelas, respectivamente, para renda variável. No Life Protection, do HSBC, o investidor pode escolher os seguintes benefícios: capital por morte, por sobrevivência e renda vitalícia por invalidez com prazo mínimo garantido. A escolha do capital por sobrevivência permite ao final do prazo contratual que o titular possa optar pelo recebimento do benefício em um único pagamento ou renda mensal. No capital por morte, à medida que são acumulados recursos no PGBL, diminuem as parcelas do seguro. A aplicação mínima depende da idade e do tempo de contribuição do aplicador. A Vera Cruz lançou o Mellon Vera Cruz Moderado e o Composto. Os dois produtos têm valor mínimo de aplicação de R$ 200,00. Os fundos ainda oferecem três modalidade de renda para escolha no momento da aposentadoria: renda vitalícia, renda vitalícia com prazo mínimo garantido e renda reversível ao beneficiário (veja mais informações no link abaixo).