Novos resultados fazem Amazon valer mais que Walmart

As ações da Amazon dispararam mais de 17% ontem graças a um inesperado resultado de lucro trimestral da empresa, fazendo o valor de mercado da gigante do comércio eletrônico ultrapassar o da Walmart, a maior varejista do mundo.

A Amazon também previu receita para o terceiro trimestre acima do esperado, e registrou fortes vendas na América do Norte, e crescimento inédito em seu serviço Prime, de entregas em dois dias.

O Prime, que por US$ 99 anuais, também fornece acesso exclusivo a certos filmes, música e livro no e-reader Kindle, vem ganhando novos assinantes a um ritmo "mais alto do que nunca", disse o diretor financeiro da Amazon, Brian Olsavsky, em entrevista à imprensa estrangeira.

Inscrições no Prime vêm crescendo mais rapidamente fora dos Estados Unidos do que dentro, auxiliadas em parte pelo evento de desconto de um dia chamado Prime Day, disse a Amazon. A empresa, entretanto, se recusou a revelar números totais de assinantes.

Para o segundo trimestre, as vendas na América do Norte, o maior mercado da empresa, cresceram 25,5% para US$ 13,8 bilhões no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, ajudadas por uma forte demandas por aparelhos eletrônicos e produtos gerais.

A receita da divisão de computação em nuvem da empresa, Amazon Web Services, cresceu 81,5% para US$ 1,82 bilhão, sendo responsável por quase 8% da receita do trimestre, declarou a Amazon.

Concorrência. A Amazon não quis comentar a crescente competição de novos varejistas online como Jet.com, que oferece anuidades por metade do preço do Prime e promete descontos em 10 milhões de produtos.

A Jet, que até agora conseguiu levantar US$ 220 milhões de importantes empresas de capital de risco, sempre compara seus preços com desconto com o preço mais baixo da Amazon pelos mesmos produtos.

"Já estivemos em competição com alguns dos maiores nomes do varejo", afirmou Olsavsky. "Então, podemos dizer que estamos acostumados com concorrência, mas o nosso foco são os clientes."

"Parece que eles se saíram bem em todas as principais linhas de receita", disse Colin Sebastian, analista com a Robert W. Baird & Co.

A empresa previu que as vendas líquidas cresceriam entre 13% e 24%, para um número entre US$ 23,3 bilhões e US$ 25,5 bilhões no terceiro trimestre, bem acima da estimativa que era consenso entre analistas, de US$ 23,89 bilhões.

A Amazon estimou perdas operacionais de US$ 480 milhões de uma receita operacional de US$ 70 milhões no terceiro trimestre. Os lucros da empresa no segundo trimestre foram de US$ 92 milhões, comparados a um prejuízo de US$ 126 milhões um ano antes.