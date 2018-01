Novos shoppings devem atrair investimentos de R$ 4,9 bilhões O V Censo Brasileiro de Shopping Centers, realizado pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), identificou que 51 shoppings estão em fase de construção e 26 em projeto, totalizando 77 novos estabelecimentos no País. Deste total, 44 devem ser inaugurados na região Sudeste, 17 na Sul, 10 na Nordeste, um na Norte e cinco na Centro-Oeste. Eles deverão entrar em operação até o fim de 2004 e receberão investimentos de cerca de R$ 4,9 bilhões. A pesquisa constatou que, ao longo de 2002, foram inaugurados 37 estabelecimentos no País. De acordo com a pesquisa, o Brasil fechou o ano com 579 empreendimentos ativos - número que o coloca na liderança da América Latina -, em relação aos 542 de 2001. A região Sudeste concentra a maior parte destes estabelecimentos, reunindo 314 shoppings. O Estado de São Paulo mantém a liderança, com 33,7%. Em 2002, a pesquisa da Alshop constatou 64.687 lojas, na comparação com as 61.930 verificadas no censo anterior. O censo ainda identificou que o setor criou 716 mil empregos diretos e 2,5 milhões de indiretos. Com os novos empreendimentos, devem ser criados 122 mil postos de trabalho.