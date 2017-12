Novos tetos de financiamento da casa própria O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou, na semana passada, os novos tetos de empréstimo e de renda para a compra da casa própria, financiada com recursos do FGTS, para o trabalhador de baixa renda. Pela resolução do conselho, o teto para a compra de imóveis na planta ou em construção subiu para R$ 55 mil. O valor da renda máxima de quem pode beneficiar-se desse empréstimo passou a ser de R$ 3.240 ou 18 salários mínimos. A resolução elevou o limite de financiamento dos imóveis pela Carta FGTS individual. Nessa modalidade, o teto subiu para R$ 44 mil. A renda máxima do comprador, para essa categoria, passou a ser de R$ 2 mil mensais, ou seja, de 11,1 salários mínimos.