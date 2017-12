Novos tetos de financiamento para casa própria Ontem, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou tetos maiores de financiamento e renda para a compra da casa própria com recursos do Fundo, segundo informação do Sindicato de Habitação (Secovi-SP). Pela resolução, os valores máximos para adquirir imóveis na planta ou em construção sobem de R$ 50,4 mil para R$ 55 mil. A renda máxima para poder se beneficiar do financiamento passa de R$ 3,02 mil para R$ 3,25 mil (18 salários mínimos). Os imóveis prontos também tiveram um aumento no limite de financiamento: de R$ 40,41 mil para R$ 44 mil. E a renda máxima subiu de R$ 1,81 mil para R$ 2 mil.