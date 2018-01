Novos valores de tarifas da Embratel A Embratel publicou hoje os novos valores das tarifas de telefonia de longa distância (DDD), que entrarão em vigor a partir da 0h do dia 23 de junho, quinta-feira. Os valores não incluem ICMS, Pis e Cofins. Confira as tabelas abaixo. Dias úteis diferenciado Normal Áreas conurbadas R$ 0,005826/min R$ 0,02912/min Acima de 300 Km R$ 0,392000/min R$ 0,22764/min Chamadas de telefone fixo para telefone móvel : nos 30 segundos iniciais Normal reduzido VC-2 R$ 0,31635 R$ 0,22144 VC-3 R$ 0,35998 R$ 0,25198 a cada 6 segundos adicionais Normal reduzido VC-2 R$ 0,06327 R$ 0,04428 VC-3 R$ 0,07199 R$ 0,05039 Veja também as novas tarifas da Telesp e CTBC no link abaixo.