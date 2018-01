NTC defende isenção dos pedágios de impostos federais O presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC Logística), Geraldo Vianna, disse nesta sexta-feira que se o governo isentar os pedágios das rodovias de impostos federais, como Imposto de Renda, PIS, Cofins e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conseguirá reduzir em 20% as tarifas das novas concessões dos sete trechos de rodovias. Na quinta-feira, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, anunciou que o governo vai fazer alterações no edital da concessão desses trechos, com o intuito de reduzir o valor máximo das tarifas, previstas no documento, em "no mínimo" 20%. "Existe uma possibilidade de melhorar os preços dos pedágios, sem mexer na taxa de retorno dos investidores. Basta desonerar os pedágios. É só convencer a Receita (Receita Federal)", provocou Vianna, que esteve esta manhã com o ministro, na sede do Ministério dos Transportes, em Brasília. Segundo ele, quando o governo concede uma rodovia à iniciativa privada ele já está deixando de gastar recursos na conservação dessas pistas. Assim, na avaliação de Vianna, cobrar impostos sobre os pedágios seria ganhar duas vezes sobre as rodovias. Sobre a audiência com o ministro, Vianna disse que a NTC está alinhada com o objetivo do governo de reduzir as tarifas. Mas ressaltou que os transportadores estão preocupados com a possibilidade de as alterações que o governo fará no edital atrasar "em excesso" o processo de concessão. Na opinião de Vianna existem "forças" na sociedade que gostariam de ver o leilão esvaziado. "E esse seria o pior cenário", disse, destacando que para os transportadores é importante que as tarifas dos pedágios sejam baixas, mas também é importante que as rodovias estejam em boas condições. Vianna disse que o ministro Passos lhe assegurou que a reavaliação do edital não vai demorar. "Ele disse que será uma questão de meses", afirmou o executivo, acrescentando que torce para que o leilão dessas rodovias aconteça ainda neste ano.