Núcleo da inflação cai de 1,91% para 1,25% em fevereiro O núcleo da inflação, que mede a variação dos preços livres, "desabou" em fevereiro, comparado ao mês anterior. O indicador passou de 1,91% para 1,25%, conforme os cálculo do economista e integrantes do conselho consultivo do Sistema de Índice de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ricardo Braule, com base na apuração do IPCA. Esta é a segunda queda consecutiva do núcleo calculado pelo economista. A queda dos preços livres também foi detectada num dos índices produzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IPC-DI, no mês de fevereiro. Segundo Braule, a situação no "front inflacionário" melhorou significativamente no mês passado. O economista informa que a queda acumulada do núcleo de dezembro para fevereiro foi quase tão intensa quanto o aumento que havia sofrido nos meses anteriores. "Com esse resultado, aumentam fortemente as chances do núcleo do IPCA ficar abaixo de 1% já no mês que vem e, se assim for, caminhar rapidamente para níveis mais confortáveis, em torno de 0,5% ao mês", disse o economista, esclarecendo que neste nível o núcleo acumularia 6% nos 12 meses seguintes. Com base nos últimos doze meses, contudo, a taxa está elevada: 13 75%. O núcleo da inflação calculado pelo economista exclui da inflação medida pelo IPCA as tarifas públicas e anuidades, para tentar captar a variação de produtos "tipicamente de mercado". Já o núcleo do IPC-DI, da FGV, retira da inflação as maiores altas e as maiores quedas de preços. O núcleo de fevereiro do IPC-DI foi de 0,93%, abaixo da taxa de 1,32% do mês anterior.