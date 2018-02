Núcleo da inflação dos EUA sobe menos que o esperado O núcleo dos preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu menos que o esperado em junho, em 0,1 por cento, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. A taxa anual do núcleo desacelerou e ficou em 1,9 por cento, a menor desde março de 2004. Analistas ouvidos pela Reuters previam uma alta mês a mês de 0,2 por cento. O índice geral de preços do gasto do consumidor também subiu 0,1 por cento no mês. O dado anual do núcleo em maio foi revisto para alta de 2 por cento. Os dados mostraram ainda que a renda pessoal do norte-americano cresceu 0,4 por cento, com ajuste sazonal, e que o gasto pessoal aumentou 0,1 por cento. Os economistas projetavam um ganho de 0,5 por cento na renda e uma elevação de 0,2 por cento no gasto.