Núcleo do IPC desacelera para 0,23% em junho O núcleo do IPC Fipe de junho desacelerou para 0,23%, ante 0,30% de maio. Essa é a menor variação desde a segunda quadrissemana de abril de 2004, quando estava em 0,18%. O índice de produtos industrializados ficou estável (0%) na comparação com a terceira quadrissemana do mês passado, quando variou 0,22%. Esta é a menor taxa desde a segunda quadrissemana de fevereiro do ano passado, quando houve deflação de 0,08%. Em maio, estava em 0,83%. O índice de difusão também desacelerou de 63% em maio para 50% no fechamento do mês passado, registrando menor porcentual desde a terceira quadrissemana de agosto de 2003 (49%).