Núcleo do IPCA cai para 1,91% Apesar de o IPCA ter aumentado de dezembro para janeiro, o núcleo da inflação, que leva em conta só a variação dos preços livres, pois exclui tarifas públicas e anuidades, apresentou desaceleração - passou de 2,31% para 1,91%, segundo o economista Ricardo Braule, membro do conselho consultivo do Sistema de Índice de Preços do IBGE. O recuo interrompeu uma série de seis altas consecutivas do núcleo, de julho a dezembro de 2002, conforme acompanhamento de Braule. Ainda assim, avalia ele, "a situação é grave", porque a variação acumulada do núcleo nos últimos 12 meses continua alta: passou de 11,7% no acumulado até dezembro, para 13,03% até janeiro. O economista considera o resultado "extremamente elevado face às metas de inflação para 2003". Além disso, diz Braule, em janeiro cerca de 75% dos mercados pesquisados apresentaram aumentos de preços acima de 1%. "No primeiro semestre de 2002, estávamos preocupados quando o núcleo girava em torno de 0,5% ao mês." Os economistas do BBV constataram também a queda do núcleo por exclusão, além das "pressões já esperadas de aumentos sazonais". A previsão, segundo análise divulgada hoje, é de que a partir deste mês haverá quedas do núcleo calculado pela equipe do banco, já que não são mais esperadas "pressões sazonais e de preços administrados na mesma intensidade".