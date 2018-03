Núcleo dos pedidos de maquinário do Japão sobe 0,5% O núcleo das encomendas de maquinário do Japão aumentou 0,5% em agosto, na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira, mostrando que a demanda por bens manufaturados dá sinais de estar saindo do piso.