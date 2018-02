Numa garagem, a origem do Vale do Silício

A casa do número 367 da Addison Avenue, em Palo Alto, na Califórnia, tem uma garagem no fundo. Na frente dela, está uma placa onde se lê: "Local de nascimento do Vale do Silício". O centro americano de alta tecnologia surgiu naquela garagem, em 1938, quando Bill Hewlett e Dave Packard desenvolveram o primeiro produto da HP, um oscilador de áudio. A idéia de que eles montassem uma empresa na região veio do professor Frederick Terman, da Universidade de Stanford, com quem tinham estudado. Terman estava cansado de ver seus alunos viajarem para a costa leste dos Estados Unidos depois de se formarem, para trabalhar em grandes empresas. Ele convenceu os dois alunos a ficarem próximos da universidade, na costa oeste, ao sul da Baía de São Francisco, e montarem a HP. Hewlett e Packardriaram uma tradição seguida por muitos estudantes de Stanford. Recentemente, houve as duplas Jerry Yang e David Filo, fundadores do Yahoo, e Larry Page e Sergey Brin, criadores do Google. A sede do Yahoo fica em Sunnyvale e a do Google em Mountain View, cidades vizinhas de Palo Alto, todas no Vale do Silício. Hewlett e Packard escreveram o plano de negócios da empresa em duas páginas, sem definir quais seriam os produtos. "A HP começou sem saber o que queria vender", explicou Anna Mancini, arquivista corporativa da empresa. A ordem dos nomes foi decidida no cara e coroa. O oscilador de áudio, primeira invenção da dupla, recebeu o nome HP Modelo 200A. Como explicou mais tarde Packard, "para parecer que já existíamos há algum tempo". A máquina servia para testar equipamentos de som. Um dos primeiros clientes foi a Disney, que comprou oito osciladores do Modelo 200B para testar o som de cinemas que exibiam o desenho Fantasia. Não deixa de ser irônico que hoje um grande parceiro da HP é a Dreamworks, concorrente da Disney, que usou os computadores da empresa na série Shrek. A casa tem dois andares, separados. Quando a HP foi criada, Packard e sua mulher, Lucile, alugavam o andar de baixo e Hewllet morava num quartinho do lado da garagem. Em 1940, a empresa se mudou para edifícios alugados em Page Mill Road e El Camino Real, ainda em Palo Alto. Nas proximidades, nasceram empresas com a Intel, a Apple, a Cisco e a Oracle.