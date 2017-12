Número de cheques devolvidos aumenta em fevereiro O índice de cheques devolvidos por falta de fundos no País voltou a apresentar crescimento em fevereiro, conforme pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Serasa. Em relação ao mesmo mês de 2005, houve aumento de 27,2%. Na comparação com janeiro de 2006, a companhia de análise de crédito constatou alta de 5,8%. No mês passado, foram compensados 124,1 milhões de cheques, sendo que 2,5 milhões voltaram por falta de fundos - correspondendo a um índice de 20,1 cheques devolvidos a cada mil. O resultado ainda ficou abaixo do recorde histórico do levantamento, de 20,8 cheques a cada mil, apurado em março do ano passado. Em fevereiro de 2005, quando foram compensados 153,8 milhões de cheques e devolvidos 2,4 milhões no País, o índice foi de 15,8 cheques a cada mil. Em janeiro deste ano, quando foram devolvidos 3,0 milhões de cheques de um total de 157,4 milhões de compensados, o indicador atingiu 19,0 cheques a cada mil. A companhia destacou que o crescimento está relacionado ao maior comprometimento da renda dos consumidores com compromissos tradicionais de início de ano, como pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), matrículas e compra de material escolar. Também foi citado como fator o maior endividamento da população, em virtude da expansão do volume de crédito concedido, sobretudo no final de 2005, aliado às altas taxas de juros praticadas. Bimestre Nos primeiros dois meses de 2006, o levantamento da Serasa também constatou elevação na quantidade de cheques devolvidos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 25,8%. Foram compensados 281,5 milhões de cheques na somatória dos meses de janeiro e fevereiro, sendo que 5,5 milhões voltaram por falta de fundos, o que correspondeu a um índice de 19,5 cheques devolvidos a cada mil. No primeiro bimestre de 2005, foram devolvidos 5,0 milhões de cheques de um total de 321,8 milhões de compensados, o que resultou em um indicador de 15,5 cheques a cada mil.