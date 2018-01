Número de cheques devolvidos cai 0,8% no 1º semestre O número de cheques devolvidos no Brasil apresentou queda de 0,8% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2003, segundo dados da Telecheque. De janeiro a junho de 2004, o volume de cheques honrados foi de 96,8% do total, 0,03% maior que o apurado no mesmo período do ano passado. O volume de cheques roubados respondeu por 0,7%, inferior em 1,7%, em relação ao primeiro semestre de 2003. Para o vice-presidente da empresa, José Antônio Praxedes Neto, os índices refletem o quadro de estagnação econômica verificada desde o ano passado no País, embora tenha sido observada uma "certa reação", com o aumento das vendas no varejo no final do primeiro semestre de 2004. De acordo com o executivo, a expectativa é de que a recente "sinalização de aquecimento" da economia traga melhores índices no segundo semestre, mas a decisão do governo, de aumentar em 0,6 pontos porcentuais a contribuição previdenciária das empresas, poderia trazer empecilhos para esta recuperação. "O que nos deixa um pouco apreensivos é o fato do governo federal querer aumentar a alíquota do INSS de 20% para 20,6%, o que pode refletir negativamente na geração de empregos e comprometer os índices de inadimplência", ressalta.