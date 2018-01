Número de cheques devolvidos cai 9,4% em abril, segundo Equifax O número de cheques devolvidos em abril deste ano (2,95 milhões) caiu 9,4% na comparação com o de abril de 2003. Já o número de títulos protestados recuou 8,3%, para 658.297, e o de concordatas e falências, 16,8% e 10%, respectivamente. Os números foram divulgados hoje pela Equifax. A empresa avalia que esta evolução significa a retomada de um movimento observado no primeiro bimestre do ano. Os dados mostram que, na comparação com março deste ano, quando foram devolvidos 3,52 milhões de cheques, as devoluções caíram 16,2% em abril; os protestos de títulos, 16,5% em relação ao número protestado em março (788.367) e o número de falências requeridas e decretadas, 11,1% e 10,9% respectivamente. Em parte, segundo a Equifax, essa evolução se explica pelo fato de abril ter tido menos dias úteis que março (20 ante 23). Ainda segundo a empresa, a queda da inadimplência está associada ao movimento de recuperação de crédito que se vem intensificando na economia do País. Mais um exemplo disso é que, em abril deste ano, houve um aumento no número de cancelamentos de protestos sobre o total de títulos protestados, segundo a Equifax. Depois de, em abril de 2002 e 2003, essa proporção ter sido de 19,9% e 20,5%, ela cresceu para 27% em abril deste ano. A Equifax acredita que a queda da inadimplência pode estar sinalizando uma melhora na atividade econômica.