Número de cheques sem fundo cresce 6,4% A devolução de cheques por falta de fundos cresceu 6,4% na comparação com julho, informa a empresa de verificação de crédito Telecheque. Em relação a agosto do ano passado, a inadimplência registra uma queda de 3,5%. "O aumento da inadimplência de julho para agosto é uma tendência normal porque ainda estão sendo compensados os cheques pré-datados referentes às compras do Dia das Mães e do Dia dos Namorados", afirma o vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto. Segundo ele, o aumento do valor médio dos cheques, de R$ 90 no ano passado para R$ 103 este ano, e o prazo de pagamento maior, de 80 dias para 90, contribuíram para a inadimplência maior. Praxedes disse "esperar uma boa performance para o segundo semestre, com índices abaixo dos de 2003".