Número de cheques sem fundo está crescendo O volume de cheques devolvidos por falta de fundos de janeiro a agosto de 2001 aumentou 29% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estudo nacional da Serasa - Centralização dos Serviços dos Bancos S.A.. No acumulado de janeiro a agosto de 2001 foram devolvidos, em média, 12,9 cheques em cada mil compensados. No mesmo período do ano passado, foram 10 devoluções a cada mil cheques compensados. Em agosto deste ano, o total de cheques devolvidos registrou a marca de 14,1 cheques devolvidos em cada mil compensados. A variação indicou uma alta de 43,9% na comparação com agosto do ano passado. De acordo com o Serasa, o alongamento nos prazos de recebimento de cheques pré-datados e a aceitação não tão criteriosa de empresas menos organizadas favorecem o aumento da inadimplência. Veja nos links abaixo as tabelas com as taxas de juros da linhas de crédito disponíveis no mercado e as dicas da cartilha de crédito do Finanças Pessoais.