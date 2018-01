Número de cheques sem fundos cai 3,35% em abril, aponta CheckOk Os brasileiros passaram menos cheques sem fundos em abril. Isto ficou comprovado pela redução de 3,3% no total de cheques devolvidos pela segunda vez no mês passado por falta de fundos em comparação com abril de 2003, segundo constatou levantamento realizado pela CheckOk, empresa nacional de verificação eletrônica de crédito. Esta é a segunda queda consecutiva no volume de cheques devolvidos por falta de fundos. Em março já havia sido registrada uma redução de 2,7% sobre o mesmo mês do ano passado. Segundo o levantamento, do total de 171,5 milhões de cheques emitidos e compensados no mês passado, 9,3 milhões deixaram de ser pagos, numa proporção de 54 por lote de mil documentos que passaram pelas câmaras de compensação. De acordo com os arquivos da CheckOk, em abril do ano passado, de cada lote de mil cheques, 56 foram devolvidos por falta de fundos. Em valores, segundo a CheckOk, os prejuízos totais dos que receberam cheques sem fundos atingiram no acumulado de 12 meses R$ 64,3 bilhões. Este é o maior volume em reais registrado desde 1998. Em relação a março deste ano, quando 10,8 milhões de cheques foram devolvidos e 57 em cada mil compensados não tinham fundos, também houve uma variação negativa de 5,4%, ou seja, o número de cheques devolvidos em relação ao de compensados no mês de abril deste ano foi menor do que em março.