Número de cheques sem fundos cai 7,7% O número de cheques devolvidos por falta de fundos em agosto caiu 7,7%, em relação a julho, segundo a Serasa. No mês passado foram registrados 15,5 cheques devolvidos para cada mil compensados, contra 16,8 cheques sem fundos em julho. O número total de cheques devolvidos em agosto foi 2,7 milhões. Na comparação com agosto de 2002, o número de cheques devolvidos registrou alta de 22%. Foram devolvidos 12,7 cheques sem fundos a cada mil compensados em agosto de 2002. O estudo aponta um aumento de 12% no número de cheques sem fundos, na comparação dos oito primeiros meses de 2003 com o mesmo período do ano passado. De janeiro a agosto de 2003 foram devolvidos 15,9 cheques a cada mil compensados, contra 14,2 no mesmo período do ano passado. A Serasa afirma que ainda não é possível indicar uma tendência, mas é provável que a devolução de cheques por falta de fundos venha a seja igual ou menor ao longo do segundo semestre.